Депутат: «интеграция аптек в здравоохранение позволит удешевить лекарства»

Переход аптечных сетей обратно из торговли в систему здравоохранения с июня позволит снизить стоимость лекарств. Кроме того, благодаря этой интеграции провизорам и фармацевтам полагаются социальные льготы и дополнительные дотации, которые имеют работники в этой сфере. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Государственной думы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

«Была недоработка, когда аптеки по ОКВЭД, по кодам экономической деятельности, расценивались как торговые точки. <…> Теперь это изменено. Аптеки будут снижать свои расходы, соответственно, мы увидим в конечном итоге снижение экономической составляющей стоимости лекарств», — считает парламентарий.

По его словам, необходимо также «изменить социальный статус провизоров и фармацевтов». Их надо расценивать именно как работников здравоохранения, поскольку эти работники несут социальную ответственность.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина также отметила, что фармацевты смогут рассчитывать на льготы и преференции, которые положены работникам сферы здравоохранения. По ее словам, льготы, которые теперь получат фармацевты, могут отличаться в зависимости от региональных мер поддержки.

«Это справедливое решение. Фармацевты находятся на передовой заботы о здоровье, работают в непростых условиях и несут высокую профессиональную ответственность», — сообщила РИА Новости Дрожжина.

Депутат заверила, что роста цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших не предвидеться. Их также будет контролировать государство.

Аптеки, в том числе производственные, вновь станут частью системы здравоохранения с 1 июня 2025 года. Они добивались изменения своего статуса долгие годы, сейчас их относят к сфере торговли. Приказ Росстандарта об изменении ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, в котором все виды деятельности обозначены числовыми кодами) для аптек 9 апреля подписал руководитель агентства Антон Шалаев.

gxpnews