Инвесторы вложили $130 млн в стартап по деградации белка GlycoEra

Швейцарская биотехнологическая компания GlycoEra закрыла инвестиционный раунд серии B, собрав $130 млн. Раунд возглавил новый инвестор Novo Holdings при участии уже существующих инвесторов (Sofinnova Partners, 5AM Ventures, Roche Ventures и Bristol-Myers Squibb). Средства будут направлены на поддержку клинических испытаний ведущего препарата стартапа для разрушения аутоиммунных белков, которые запланированы на конец 2025 года, сообщили в пресс-службе GlycoEra.

Компания планирует испытать биспецифическую молекулу GE8820, нацеленную на уничтожение аутоантител IgG4, которые провоцируют тяжелые аутоиммунные заболевания (пузырчатка, миастения гравис, мембранозная нефропатия и аутоиммунный энцефалит).

«Наша программа продемонстрировала глубокую и быструю деградацию IgG4 на доклинических данных. Это дает возможность предоставить преобразующую терапию пациентам, страдающим от множественных аутоиммунных заболеваний», – заявил в пресс-релизе президент и генеральный директор GlycoEra, доктор философии Ганеш Каундинья.

Компания, выделенная в 2020 году из LimmaTech (бывшая дочерняя структура GlycoVaxyn), привлекла на момент запуска $49 млн в раунде А. В нем приняли участие GlycoVaxyn и LimmaTech.

В портфеле GlycoEra – четыре терапевтические программы. Компания разрабатывает биспецифические молекулы, которые связывают вредные белки (например, IgG4) и направляют их в печень для естественного разрушения. Молекулы GlycoEra созданы для того, чтобы транспортировать болезнетворные белки в печень, где они поглощаются гликановыми рецепторами и перевариваются.

gxpnews