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Лонч «Одекромон» от компании «Сотекс» отмечен наградой

Жюри международной премии Pharma Commercial Excellence Awards 2025 присудило победу в номинации Launch Excellence лончу «Одекромон». Он содержит действующее вещество гимекромон, которое оказывает двойное действие – желчегонное и спазмолитическое.

Победа стала возможной благодаря лидерству препарата по назначению среди всех лончей гастроэнтерологических препаратов в 2024 году, а также лидерству категории «МНН гимекромон» по оптовым продажам в рублях с долей рынка 38% в декабре 2024 года.

«Сотекс» продолжает развивать инновационные продукты, придерживаясь высоких стандартов качества и безопасности.

gxpnews

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28 мая, 2025 | Просмотров: 83