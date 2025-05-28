Лонч «Одекромон» от компании «Сотекс» отмечен наградой

Жюри международной премии Pharma Commercial Excellence Awards 2025 присудило победу в номинации Launch Excellence лончу «Одекромон». Он содержит действующее вещество гимекромон, которое оказывает двойное действие – желчегонное и спазмолитическое.
Победа стала возможной благодаря лидерству препарата по назначению среди всех лончей гастроэнтерологических препаратов в 2024 году, а также лидерству категории «МНН гимекромон» по оптовым продажам в рублях с долей рынка 38% в декабре 2024 года.
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