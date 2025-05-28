Sanofi и VNVC запустят завод по производству вакцин во Вьетнаме

Французская фармкомпания Sanofi и крупнейшая частная система вакцинации во Вьетнаме VNVC (Vietnam Vaccine Joint Stock Company) сообщили 27 мая о проекте по созданию завода по производству вакцин в азиатской стране. Ожидается, что предприятие будет производить 100 млн доз в год как для внутреннего, так и для международного рынка. Запустить его в эксплуатацию планируется к концу 2027 года, пишет Reuters.

В VNVC не уточнили, какие именно вакцины будут производить на предприятии. Завод, расположенный в южной провинции Лонган, занимает площадь 2,6 гектара (6,4 акра). Первоначальные инвестиции составили 2 трлн донгов ($77,19 млн).

На запуске присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон и глава Вьетнама Лыонг Кыонг. Они обменялись документами о передаче технологий производства вакцин между Sanofi и VNVC. С октября 2024 года страны повысили уровень своих отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.

Это событие стало важным шагом на пути развития двусторонних отношений в области здравоохранения не только посредством торговли и подготовки кадров, но и научно-исследовательского сотрудничества, передачи технологий и высокотехнологичного производства. Вьетнамская сторона надеется улучшить свою способность реагировать на будущие эпидемические вызовы и заложить основу для выдающихся разработок в области биомедицины.

Ранее стало известно, что VNVC заключила меморандум о взаимопонимании с российской фармкомпанией «Биннофарм Групп». Он предполагает развитие сотрудничества в сфере производства лекарств и их распространение в странах Юго-Восточной Азии. VNVC окажет поддержку «Биннофарм Групп» в вопросах сертификации по GMP-стандартам, регистрации препаратов и их вывода на международные рынки.

gxpnews