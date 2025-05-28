В Оренбуржье запустят производство пробиотика «Флоробиом»

Научно-производственная биотехнологическая компания ООО «Компонент Лактис» (город Бугуруслан) заключила лицензионное соглашение с Российской академией наук (РАН) о производстве новых видов пробиотиков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области. В рамках сотрудничества компания намерена запустить в производство препарат «Флоробиом» для восстановления кишечного микробиома.

Как уточнили в министерстве, сейчас ведется государственная регистрация препарата. В планах компании выйти на производство 1 млн капсул в месяц в конце 2025 года.

Для производства «Компонент Лактис» собирается использовать передовые научные разработки РАН. На ее предприятии успешно внедрили технологический процесс капсуляции микробной биомассы. В министерстве добавили, что расширение линейки выпускаемой продукции подтверждает развитие связей науки и производства, а также нацеленность производителя на импортозамещение.

В Оренбургской области создают условия для наращивания инновационной активности бизнеса и науки, формируется необходимая нормативно-правовая база, разрабатывается региональная программа научно-технологического развития.

ООО «Компонент-Лактис» более 30 лет выпускает готовые комплексы микроорганизмов для пищевой и фармацевтической продукции. Она владеет одним из крупнейших производственных комплексов, расположенных в Бугуруслане.

gxpnews