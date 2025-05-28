Российские ученые обнаружили безопасный способ получения фенилбутазона

Ученые Химического института им. А. М. Бутлерова Казанского федерального университета разработали новый способ получения метастабильной кристаллической формы фенилбутазона. Это одно из самых распространенных лекарственных веществ, которое продается под разными торговыми марками в виде нестероидных противовоспалительных препаратов. Преимущество фенилбутазона заключается в том, что он дешев в производстве, все его негативные побочные эффекты хорошо известны, а производителям не нужно платить лицензионные отчисления разработчикам.

Как отметили в пресс-службе института, существующие методы получения этой формы имеют существенный недостаток – приводят к частичному окислению вещества кислородом воздуха, что делает продукт небезопасным. Разработанный казанскими химиками метод исключает окисление и не требует использования инертной атмосферы.

Разработка не требует приготовления растворов. Используются твердофазные процессы, где твердая стабильная кристаллическая форма последовательно насыщается парами двух растворителей, пояснил профессор кафедры физической химии Химического института КФУ Валерий Горбачук.

Первый растворитель образует сольват – кристаллическое вещество, содержащее одновременно фенилбутазон и растворитель, а пары второго растворителя вытесняют первый из сольвата с образованием метастабильной формы без продуктов окисления. По словам Горбачука, использование метастабильной формы позволяет снизить дозировку препарата при сохранении или усилении терапевтического эффекта и уменьшении побочных действий.

Исследование проводилось в рамках государственного задания, заявка на изобретение подана при поддержке программы «Приоритет-2030».

Ранее сообщалось, что микробиологи Института экспериментальной медицины и Северо-Западного государственного медицинского университета обнаружили в почве Антарктиды бактерии (продуценты антимикробных соединений). В дальнейшем они могут помочь при создании новых антибиотиков против стафилококковой инфекции.

gxpnews