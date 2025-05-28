В России смягчили правила закупок лекарств у малых предприятий и СОНКО

Правительство России изменило требования к госзаказчикам при закупках у малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). Изменения коснутся расчета обязательного минимума таких закупок, который ранее составлял 25% от годового объема. Это следует из соответствующего постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь при расчете общего объема закупок не будут учитываться расходы на приобретение лекарств и медизделий заказчиком, если его годовой объем закупок превышает 20 млн рублей, а также закупки наркотических и психотропных средств и их прекурсоров.

Инициатива Минфина, разработанная по итогам заседания правительственной комиссии 18 ноября 2024 года, направлена на снижение административной нагрузки на заказчиков, которые закупают существенный объем лекарств и медизделий. Аналогичные нормы действовали в 2022-2024 годах, но теперь их дополнили уточнением по минимальному объему закупок в 20 млн рублей.

Отдельное исключение для наркотических средств связано с обращениями госзаказчиков, специализирующихся на обращении таких средств и психотропных веществ, которые сталкиваются с трудностями при достижении минимального объема закупок у малых субъектов предпринимательства в размере 25% от годового объема. Как пояснили в Минфине, это обусловлено спецификой госрегулирования таких закупок. Так, план распределения наркотических средств, разрабатываемый по Постановлению Правительства РФ № 1871 от 30 октября 2021 года, предусматривает закупки у таких хозяйствующих субъектов в малом количестве или не учитывает их вовсе.

Параллельно Минэкономразвития РФ предложило сократить сроки включения благотворительных организаций в реестр СОНКО, чтобы повысить активность юрлиц, поддерживающих фонды, и сформировать дополнительные источники финансирования в виде пожертвований. Проект пока не утвержден.

gxpnews