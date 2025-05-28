Аналитики зафиксировали рост цен на антисептики и дезинфектанты

В первые 4 месяца 2025 года россияне потратили более 6,1 млрд рублей (в розничных ценах, включая НДС) на антисептические и дезинфицирующие препараты (без учета спиртосодержащих средств). Это на 9,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом в натуральном выражении потребление осталось практически на прежнем уровне (-0,1%), что указывает на инфляционную составляющую: в среднем цены на указанные препараты выросли на 10% год к году, следует из данных аналитической компании RNC Pharma.

По итогам всего 2024 года объем продаж антисептиков в рознице составил 204,5 млн упаковок на сумму 17,9 млрд рублей. В натуральном выражении прирост был минимальным (+0,7%), тогда как в денежном +10,7%. Для сравнения: в 2023 году рынок антисептиков сократился на 1,2% в деньгах и на 4,2% в упаковках по сравнению с 2022 годом.

В январе – апреле 2025 года в рознице было представлено около 250 антисептических и дезинфицирующих препаратов (на основе 30 международных непатентованных наименований – МНН). 55% продаж в натуральном выражении занимают «Хлоргексидин» и «Перекись водорода».

При этом лидером по выручке стали средства с МНН бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний (более 34% денежного объема). Ключевым препаратом выступил «Мирамистин» от российской корпорации «Инфамед». Помимо этого бренда, в рознице также присутствует шесть торговых марок от других производителей. Однако продажи самого «Мирамистина» почти не изменились: +1,7% в рублях и +0,02% в упаковках.

Второе место по объему продаж занял «Фурацилин» (производится более чем 20 компаниями, включая ОАО «Авексима»). Бренд показал рост +13,4% в рублях, несмотря на снижение на 4,3% в упаковках. Следом расположился «Хлоргексидин» (также около 20 производителей), который поднялся с пятого на третье место. Средство продемонстрировало рекордный рост: +34,6% в деньгах и +9,3% в натуральном выражении.

Самый значительный рост в топ-10 показала «Теймурова паста» (производят четыре компании): +41% в рублях, хотя физические продажи снизились на 4,5%.

Ранее в RNC Pharma сообщили, что объем продаж лекарств на розничном рынке России за январь-февраль 2025 года составил 1,64 трлн рублей (в розничных ценах, включая НДС). Всего за указанный период было реализовано 4,92 млрд упаковок.

gxpnews