Противозачаточные таблетки предложили продавать только по рецепту

В России необходимо ужесточить продажу противозачаточных таблеток для женщин. Об этом изданию «Абзац» заявила заместитель председателя Комитета Государственной думы по охране здоровья Татьяна Соломатина. По ее словам, применять такие препараты необходимо только по назначению врача и покупать только по рецептам и с особой осторожностью. Как сообщила РИА Новости член профильного комитета Юлия Дрожжина, эта идея не обсуждалась в Комитете Госдумы по охране здоровья.

Соломатина утверждает, что ужесточение продажи противозачаточных таблеток поможет уменьшить негативное воздействие на женский организм, снизит вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и отодвинет наступление климактерического периода.

«Любая гормональная терапия несет серьезное вмешательство в человеческий организм для погашения той или иной функции. Применение таких контрацептивов ведет к снижению функции яичников у женщин, и это влечет за собой гормональный сбой. Это здоровье любой будущей мамы», – считает Соломатина.

Ее мнение не разделила Дрожжина, которая уверена: в стране нет необходимости в жестком законодательном регулировании продажи противозачаточных препаратов для женщин. Она отметила, что в этом вопросе большую роль играет просвещение и доступ к грамотной медицинской консультации.

Тему ужесточения оборота противозачаточных препаратов ранее поднимал сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов. По его мнению, в стране также встал вопрос о приведении клинических рекомендаций в соответствие с показаниями для приема этих контрацептивов.

Ранее аналитики отмечали, что в России упали аптечные продажи противозачаточных средств, в том числе презервативов, гормональных таблеток и препаратов для экстренной контрацепции. Согласно данным аналитической компании DSM Group, в I квартале 2025 года в аптеках было продано 10,1 млн упаковок, что на 12% меньше, чем в тот же период 2024 года.

gxpnews