ФАС согласовала цену на российский аналог противогрибкового препарата

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на противогрибковый препарат, отечественный дженерик «Вориконазол Кроно» (вориконазол). Его производителем, согласно данным ГРЛС, является «Канонфарма», держателем регистрационного удостоверения – «Кронофарм». Согласно сообщению пресс-службы ведомства, стоимость препарата снижена на 25% относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат «Вифенд» (вориконазол) от американской Pfizer.

«Речь идет о первом отечественном дженерике „Вориконазол Кроно“ в рамках МНН вориконазол в форме выпуска „порошок для приготовления суспензии для приема внутрь“», – говорится в сообщении ФАС.

Как пишет ведомство, за флакон порошка объемом 45 г в дозировке 40 мг/мл цена согласована на уровне 13 656 рублей, стоимость такой же упаковки препарата «Вифенд» достигает 21 202 рублей.

Согласование ФАС цены на новый отечественный дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан. В медорганизациях препарат должны предоставлять в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи.

Ранее стало известно, что ФАС снизила цену на препарат «Форседено» (деносумаб, используют для лечения остеопороза) от «Петровакс Фарм». На российский рынок лекарство вышло на основании лицензионного соглашения с иранской компанией AryoGen Pharmed (входит в ГК CinnaGen). «Форседено» является биоаналогом ЛП «Пролиа» от американской Amgen.

gxpnews