Минздрав намерен сделать бессрочными квалификационные требования к фармацевтам

Минздрав намерен сделать бессрочными квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием. Проект приказа об этом проходит общественное обсуждение.

Минздрав собирается внести изменения в свои приказы № 206н от 02.05.2023 «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием» и № 72н от 19.02.2024. Проект приказа об этом проходит общественное обсуждение до 15 июня.

Приказ № 206н, в котором описаны квалификационные требования к фармацевтическим работникам с высшим образованием, действует до 1 сентября 2025 года. Авторы проекта документа предлагают сделать его бессрочным. Соответствующие изменения вносятся и в приказ № 72н, которым были утверждены изменения в приказ № 206н.