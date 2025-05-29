После увольнений Biogen заключила сделку на 1 млрд долларов по препаратам от болезней ЦНС

Biogen и City Therapeutics заключили сделку на 1 млрд долл. Компании договорились о совместной разработке препаратов для лечения заболеваний центральной нервной системы.

Biogen заключила соглашение о сотрудничестве с биотехнологической компанией City Therapeutics на 1 млрд долл. Об этом производитель сообщил в пресс-релизе.

Сделка предусматривает аванс в размере 16 млн долл. Также Biogen выплатит 30 млн долл. за миноритарную долю в City Therapeutics. Если разработки и исследования принесут плоды, то стартап получит дополнительно до 1 млрд долл.

Вместе партнеры займутся созданием препаратов от заболеваний центральной нервной системы (ЦНС), используя технологии РНК-интерференции. Так называют естественный клеточный механизм, который позволяет «выключать» определенные гены, блокируя синтез вредных белков на уровне матричной РНК. Компании будут работать над молекулами, запускающими этот процесс.

В начале года Biogen уволила значительную часть исследователей. Точное число покинувших компанию не называется. О планах сократить 1000 сотрудников стало известно еще в 2023 году. Руководство обосновало это потребностью сместить акцент на инвестиции во внешние активы. На решение повлияло также изъятие из продаж препарата от болезни Альцгеймера Aduhelm (aducanumab) в 2024 году.

Вскоре после реструктуризации Biogen выплатила Stoke Therapeutics 165 млн долл. за права на препарат для лечения синдрома Драве, вызывающего длительные припадки у детей. Экспериментальное лекарство проходит II фазу клинических испытаний.

City Therapeutics учреждена прошлой осенью. Компания сразу привлекла 135 млн долл. инвестиций и вскоре подписала соглашение о партнерстве с Bausch + Lomb для разработки препаратов против заболеваний сетчатки глаза. Ее Совет директоров возглавляет Джон Мараганоре, основавший в 2022 году Alnylam Pharmaceuticals, которая специализируется на РНК-интерференции.

Фото: biogen.com

Владимир Заболотских

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