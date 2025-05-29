«Озон Фармацевтика» увеличила выручку на 45% в I квартале

«Озон Фармацевтика» опубликовала финансовые результаты по МСФО за I квартал 2025 года. Выручка компании выросла на 45% в годовом сопоставлении. Компания направила 735 млн руб. на капитальные вложения, включая регистрацию новых препаратов и развитие производственных мощностей.

ПАО «Озон Фармацевтика» объявило неаудированные консолидированные финансовые результаты по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), а также операционные результаты за три месяца 2025 года. Выручка компании за I квартал 2025 года увеличилась на 45% год к году и составила 6,9 млрд руб.

Как следует из отчета, рост выручки обусловлен расширением ассортимента и увеличением представленности продукции компании в аптечных сетях. «Озон Фармацевтика» также более активно участвовала в госзакупках. Кроме того, была увеличена доля более дорогих препаратов в структуре продаж, средняя цена упаковки также выросла.