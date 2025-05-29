ФАС утвердила цену на первый дженерик тенектеплазы

«Согласование службой цены на новый отечественный дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал», — заявили в ФАС.

Препарат показан для оказания экстренной помощи при тромболитической терапии острого инфаркта миокарда у взрослых пациентов в возрасте от 18 лет и острого ишемического инсульта у взрослых. Минздрав зарегистрировал «Нектелизу» в марте 2025 года.

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