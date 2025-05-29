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ФАС утвердила цену на первый дженерик тенектеплазы

ФАС согласовала стоимость первого отечественного дженерика тенектеплазы производства компании «Генериум». Цена на российский препарат «Нектелиза» установлена на 18% ниже оригинала.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цену на первый отечественный дженерик препарата с МНН тенектеплаза (ТН «Нектелиза») производства компании «Генериум», сообщили в пресс-службе ФАС.

Согласованная цена на препарат снижена на 18% относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат «Метализе» от компании Boehringer Ingelheim. Стоимость флакона лиофилизата в дозировке 50 мг согласована на уровне 40 548 руб. Цена за такую же упаковку «Метализе» — 49 900 руб.

«Согласование службой цены на новый отечественный дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал», — заявили в ФАС.

Препарат показан для оказания экстренной помощи при тромболитической терапии острого инфаркта миокарда у взрослых пациентов в возрасте от 18 лет и острого ишемического инсульта у взрослых. Минздрав зарегистрировал «Нектелизу» в марте 2025 года.
Фото: 123rf.com

Дина Коблова
pharmvestnik

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29 мая, 2025 | Просмотров: 88