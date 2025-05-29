ФАС утвердила цену на первый дженерик тенектеплазы

ФАС согласовала стоимость первого отечественного дженерика тенектеплазы производства компании «Генериум». Цена на российский препарат «Нектелиза» установлена на 18% ниже оригинала.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цену на первый отечественный дженерик препарата с МНН тенектеплаза (ТН «Нектелиза») производства компании «Генериум», сообщили в пресс-службе ФАС.
Согласованная цена на препарат снижена на 18% относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат «Метализе» от компании Boehringer Ingelheim. Стоимость флакона лиофилизата в дозировке 50 мг согласована на уровне 40 548 руб. Цена за такую же упаковку «Метализе» — 49 900 руб.