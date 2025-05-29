Производственная площадка «Альфасигма С.п.А» в Италии получила сертификат GMP ЕАЭС

В апреле 2025 года производственная площадка «Альфасигма С.п.А», выпускающая лекарственные препараты для российского рынка, получила сертификат соответствия требованиям надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это стало результатом успешно проведенной в декабре прошлого года инспекции на соответствие стандартам GMP (Good Manufacturing Practice).
Сертификат GMP ЕАЭС подтверждает высокий уровень качества, безопасности и надежности производственного процесса компании «Альфасигма» и открывает дополнительные возможности для поставок продукции не только на рынок Российской Федерации, но и в другие страны ЕАЭС.
Завод «Альфасигма С.п.А» начал работу в 1984 году в городе Аланно (провинция Пескара в Италии). Сегодня это современная высокотехнологичная производственная площадка, спроектированная и эксплуатируемая в соответствии с требованиями надлежащих практик.
На ней производятся как оригинальные, так и воспроизведенные препараты практически всех лекарственных форм. Производственная площадка представляет собой комплекс зданий и сооружений общей площадью более 20 тысяч кв. м, включая офисные помещения, лаборатории, производственные и складские зоны.
«Альфасигма» всегда стремится обеспечивать высокие стандарты качества и исключительную надежность благодаря уникальным разработкам, являющимся результатом многолетнего опыта, использования инновационных технологий, которые постоянно расширяются и совершенствуются.
Получение сертификата GMP – это закономерный и значимый результат командной работы сотрудников как российского офиса – отдела регистрации, качества, логистики, финансов, так и сотрудников производственного подразделения в Италии – операционного отдела, отдела обеспечения качества, персонала производственных линий и складов.
Фото: «Альфасигма Рус»