Производственная площадка «Альфасигма С.п.А» в Италии получила сертификат GMP ЕАЭС

Сертификат GMP ЕАЭС подтверждает высокий уровень качества, безопасности и надежности производственного процесса компании «Альфасигма» и открывает дополнительные возможности для поставок продукции не только на рынок Российской Федерации, но и в другие страны ЕАЭС.

Завод «Альфасигма С.п.А» начал работу в 1984 году в городе Аланно (провинция Пескара в Италии). Сегодня это современная высокотехнологичная производственная площадка, спроектированная и эксплуатируемая в соответствии с требованиями надлежащих практик.

На ней производятся как оригинальные, так и воспроизведенные препараты практически всех лекарственных форм. Производственная площадка представляет собой комплекс зданий и сооружений общей площадью более 20 тысяч кв. м, включая офисные помещения, лаборатории, производственные и складские зоны.

«Альфасигма» всегда стремится обеспечивать высокие стандарты качества и исключительную надежность благодаря уникальным разработкам, являющимся результатом многолетнего опыта, использования инновационных технологий, которые постоянно расширяются и совершенствуются.

Получение сертификата GMP – это закономерный и значимый результат командной работы сотрудников как российского офиса – отдела регистрации, качества, логистики, финансов, так и сотрудников производственного подразделения в Италии – операционного отдела, отдела обеспечения качества, персонала производственных линий и складов.

Фото: «Альфасигма Рус»

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