В «Озон Фармацевтике» рекомендовали выплатить дивиденды за I квартал

Совет директоров группы российского производителя дженериков «Озон Фармацевтика» рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды за I квартал 2025 года. Всего на выплаты планируется выделить 307,6 млн рублей (или 28 копеек на акцию). Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 3 июля, сообщили в пресс-службе компании.

«Озон Фармацевтика» также представила финансовые результаты по МСФО за I квартал 2025 года. Выручка компании за первые 3 месяца выросла на 45% и составила год к году до 6,9 млрд рублей. Высокие показатели обеспечили расширение ассортимента, усиленное продвижение в аптечных сетях, активность в госзакупках, а также повышение доли более дорогих препаратов и рост средней цены упаковки.

Скорректированная EBITDA увеличилась на 61%, до 2,5 млрд рублей, а рентабельность по скорректированной EBITDA – до 36%. Компания направила 735 млн рублей на капитальные вложения, включая регистрацию новых препаратов и развитие производственных мощностей.

Из отчета компании также следует, что ее чистый долг вырос на 6% с начала 2025 года, до 10,7 млрд рублей. В компании это связали с сокращением денежной позиции на фоне реализации инвестиционной программы и увеличения оборотного капитала.

Ранее «Озон Фармацевтика» объявила финансовые и операционные результаты 2024 года.

В октябре 2024 года «Озон Фармацевтика» провела первичное размещение акций на Мосбирже объемом 3,45 млрд рублей. Средства компания направила на реализацию стратегии роста: расширение линейки препаратов-дженериков и биосимиляров, а также на запуск новых производственных мощностей. Уставный капитал ПАО после проведения IPO состоит из более 1,9 млрд обыкновенных акций номиналом 0,02 рубля.

gxpnews