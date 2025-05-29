Отозвана госрегистрация 19 препаратов

Регудостоверение отозвано у препарата Индапамид-Тева (индапамид), производимого немецкой «Меркле ГмбХ» в виде капсул в дозировке 2,5 грамма. Заявление на отмену регистрации направило ООО «Тева». Согласно государственному реестру лекарственных средств (ГРЛС), в России сейчас зарегистрировано 79 торговых наименований с таким же действующим веществом. В числе производителей – отечественные «Акрихин», «Фармасинтез-Тюмень», «Пранафарм» и другие.

Регистрация также отменена у препарата Клотримазол (клотримазол) в виде крема в дозировке 1% от АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» по требованию самой компании. Сейчас держателями регудостоверений на аналоги средства являются российские «Зеленая дубрава», «Кировская фармацевтическая компания» и другие производители. Суммарно в ГРЛС зарегистрировано 64 препарата с клотримазолом.

Панкреатин-гранулы (панкреатин) производится немецкой «Эбботт Лэбораториз ГмбХ». Средство используется при хронических воспалительно-дистрофических заболеваниях желудка, кишечника, печени, желчного пузыря, для улучшения переваривания пищи у пациентов с нормальной функцией ЖКТ в случае погрешностей питания и других состояниях. Сейчас в реестре лекарственных средств содержится 45 актуальных записей о средствах с панкреатином, в числе производителей – российские «Брайт Вэй», «Фармстандарт-Лексредства», Тюменский химико-фармацевтический завод и другие.

Кроме того, регудостоверение отменено у Кордафлекса (нифедипин) от венгерской ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» (препарат для терапии артериальной гипотензии), Дивигеля (эстрадиол) от финляндской «Орион Корпорейшн» (препарат для заместительной гормональной терапии при симптомах дефицита эстрогена), Мебеверина-гранулы (мебеверин) от нидерландской «Эббот Биолоджикалз Б.В.» (препарат для облегчения дискомфорта в области кишечника) и других. У названных средств есть зарегистрированные в России аналоги.

В апреле 2025 года Минздрав РФ приостановил действие регистрационных удостоверений восьми лекарств индийской фармкомпании «Джодас Экспоим». Среди них – второй в России после оригинального Эврисди препарат с рисдипламом – Диплам, зарегистрированный в конце ноября 2024 года. Причиной приостановки регдосье стало то, что в них содержатся недостоверные документы и данные, как указали регуляторы.

До этого, в период с 19 марта по 17 апреля 2025 года, ведомство отменило госрегистрацию 23 препаратов. В их число попали средства от венгерской компании «Гедеон Рихтер», российских «Алвилс», «Эвалар», «Биокад», казахстанской «Химфарм» и других.