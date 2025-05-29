7 ведущих фармкомпаний столкнулись со снижением выручки в I квартале

В первые 3 месяца 2025 года у нескольких производителей лекарств наблюдалось падение выручки. Больше всего пострадали компании в Соединенных Штатах, где возникла серьезная обеспокоенность в биофармацевтической отрасли из-за угроз введения пошлин и стремления американского президента Дональда Трампа снизить цены на лекарства. Со снижением объема продаж столкнулись семь из 25 крупнейших по объему выручки фармкомпаний, все из США, пишет Fierce Pharma.

Максимальное снижение показателей (-11%) отметили у Viatris. Однако для этой компании падение выручки не стало неожиданностью. Ее годовой доход снижался каждый год с 2021-го. В результате производитель «Виагры» провел распродажу части активов. Впрочем, это все равно стало самым большим квартальным падением продаж Viatris с момента ее образования в 2020 году в результате успешного слияния компании Mylan N.V. и Upjohn (бизнес-подразделения Pfizer).

Следом после Viatris расположились Pfizer (-8%), Organon (-7%), Bristol-Myers Squibb (-6%), Regeneron (-4%), MSD (-2%) и Gilead (-0,3%). Большинство компаний, зафиксировавших снижение показателей в I квартале, связали свои результаты с немакроэкономическими причинами.

Так, например, падение продаж Pfizer связали со снижением продаж противовирусного препарата от COVID-19 «Паксловид», которые упали с $2 млрд в I квартале 2024 года до $491 млн. При этом в последние годы выручка компании существенно менялась в зависимости от спроса на ее продукцию для борьбы с COVID-19. Например, в 2024 году в I квартале Pfizer показала снижение на 19% в годовом исчислении. Cпустя два квартала продажи выросли на 32%.

Падение продаж MSD произошло после роста в предыдущих семи кварталах, во многом благодаря препарату для лечения различных видов рака «Кейтруда». Однако в I квартале годовой рост продаж средства (с $6,9 млрд до $7,2 млрд) не смог компенсировать свободное падение продаж вакцины против вируса папилломы человека «Гардасил» (с $2,2 до $1,3 млрд). Компания пытается справиться со снижением спроса в Китае.

Только две из 25 крупнейших компаний в отрасли – японская Daiichi Sankyo (6%) и швейцарская Novartis (0,6%) – продемонстрировали последовательный рост выручки в I квартале. Вместе с тем аналитики также отметили, что никакие причины не смогли замедлить движение американской Eli Lilly, которая увеличила продажи на 45% благодаря растущему спросу на лекарства от диабета и ожирения. Это более чем в два раза превышает показатели любой другой компании из списка. Она принесла наибольший доход в отрасли за этот период.

Lilly перехватила эстафету у датской Novo Nordisk, которая недавно приступила к поиску нового генерального директора. За первые 3 месяца текущего года у Novo зафиксировали рост продаж на 19%. Впервые с IV квартала 2021 года квартальный рост продаж Novo не достиг 20%.