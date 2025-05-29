В России появятся препараты для восстановления стареющих клеток

Российские ученые в 2028-2030 годах планируют разработать лекарства, восстанавливающие стареющие клетки, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Кроме того, по ее словам, в стране в ближайшие годы хотят создать биомедицинские клеточные препараты (БМКП) для лечения мужского бесплодия, поражений головного и спинного мозга, ран и ожогов, восстановления хрящевой ткани. В начале 2026 года ожидается регистрация первого отечественного прибора для коррекции когнитивных и стрессовых расстройств. Слова Голиковой процитировал «Интерфакс».

«Вы скажете, что это невероятное будущее. Да, какое-то время назад мы могли говорить, что это невероятное будущее, но сейчас это уже реальность, с которой мы с вами работаем», – заявила Голикова на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия».

Она добавила, что стартовавшая в 2024 году репродуктивная диспансеризация, которую в прошлом году прошло почти 7 млн человек (из них 2,6 млн мужчин), позволила выявить свыше 230 тысяч заболеваний репродуктивной сферы. По ее словам, в современных демографических условиях восстановление репродуктивной функции имеет особое значение.

Голикова выразила надежду, что возможность применять отечественные БМКП для лечения мужского бесплодия появится уже с конца 2025 года, после завершения клинических исследований. По ее словам, уже есть первые положительные результаты.

Второй биомедицинский клеточный продукт, который анонсировала Голикова, предназначен для лечения ран и ожогов. С такими поражениями в медорганизации ежегодно обращаются более 200 тысяч человек. Эти БМКП также в разработке.

Третье направление находится в сфере регенеративной медицины: продукты тканевой инженерии для регенеративной медицины, включая восстановление хрящевой ткани крупных суставов. Они уже включены в клинические рекомендации, и медорганизации могут их применять. Как отметила Голикова, они могут заменить эндопротезирование.

Кроме того, заверила вице-премьер, в начале 2026 года ожидаются препараты для восстановления хрящей и лечения поражений головного и спинного мозга, клинические исследования по которым сейчас проходят.

«Что мы с вами ожидаем от медицины здорового долголетия: в этом и начале следующего года в медицинскую практику будут внедрены биомедицинские клеточные продукты и продукты тканевой инженерии, регенеративной биомедицины, нейротехнологии. Это то направление, которое является приоритетным для этого нацпроекта („Новые технологии сбережения здоровья“). В первую очередь эти разработки и продукты направлены на восстановление утраченных функций или тканей», – заявила Голикова.

Ранее сообщалось, что технологические гиганты IBM и Google представили технологии, способные раскрыть природу старения и ускорить разработку лекарств. На квантовых компьютерах компаний уже ведутся процессы моделирования молекул, анализа белковых взаимодействий, а также изучение процессов старения на клеточном уровне.

gxpnews