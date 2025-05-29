Россиян предложили оградить от сомнительных БАД из-за рубежа

Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев считает, что необходимо предотвращать попадание к российским потребителям некачественных биологически активных добавок (БАД). По его словам, они могут получать сомнительную продукцию через нерегулируемые источники, маркетплейсы и зарубежные интернет-ресурсы. Кроме того, необходимо отслеживать изменения состава и технологии производства БАД. Слова Глаголева процитировал «Интерфакс».

«Важно профилактировать случаи попадания к потребителям некачественных БАД через нерегулируемые источники. Мы видим позитивный пример внедрения системы маркировки лекарств, которая внедрялась на фоне пандемии со всеми сложностями, но в итоге обеспечила практически нулевое присутствие контрафактной продукции, недоброкачественной продукции в легальной дистрибьюторской цепи», – заявил Глаголев на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия».

По словам замминистра, вместе с внедрением маркировки также необходимо «профилактировать возможность приобретения через маркетплейсы, через зарубежные интернет-ресурсы недоброкачественной продукции».

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в свою очередь, отметила, что рынок БАД в России за 5 лет увеличился в 2,5 раза. По ее словам, только за 2024 год было реализовано полмиллиарда упаковок такой продукции на сумму 164 млрд рублей.

«Это уже целый рынок, причем быстрорастущий. Рост в деньгах: за год 20%. При этом торговля электронная растет на 50%. За 5 лет рынок вырос в 2,5 раза, и тенденция идет только в рост», – подчеркнула Ракова.

Ссылаясь на данные Роспотребнадзора, она добавила, что 20% БАД на рынке представляют собой поддельные препараты. «Полка моя, товар на полке не мой. Под видом БАД можно выставить любой продукт, никакой тебе регистрации, декларация о соответствии и все», – пояснила заммэра Москвы.

Ранее Государственная дума РФ на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на регулирование оборота БАД. Теперь перечень биодобавок и заболеваний, при которых врачи могут назначать их пациентам, будут определять Минздрав РФ и Роспотребнадзор. Поправки также предусматривают введение механизма досудебной блокировки сайтов с информацией о БАД, не имеющих маркировки и запрещенных к продаже. Такие ресурсы будут попадать в реестр запрещенных сайтов.

gxpnews