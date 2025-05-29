Минздрав зарегистрировал первый российский аналог пертузумаба от Roche

Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат для лечения пациентов с HER2-положительным раком молочной железы «Пертувиа» (пертузумаб) от российской биотехнологической компании Biocad. Он является первым отечественным биоаналогом лекарства «Перьета» швейцарской фармкомпании Roche. Безопасность и терапевтическая эффективность новой разработки были подтверждены в ходе полного цикла доклинических и клинических исследований, заявили в пресс-службе производителя.

В Biocad утверждают, что препарат продемонстрировал сопоставимость с оригинальным средством по всем ключевым параметрам: клинической эффективности, безопасности, фармакокинетическому профилю и иммуногенности.

Пертузумаб – моноклональное антитело, применяемое в терапии HER2-положительного рака молочной железы в комбинации с трастузумабом и другими противоопухолевыми препаратами. Механизм его действия заключается в блокировании рецептора HER2, в больших количествах содержащегося на поверхности опухолевых клеток и стимулирующего их рост. Блокирование рецептора HER2 нарушает этот процесс и ведет к гибели опухолевых клеток, рассказали в компании.

HER2-положительный рак молочной железы – это агрессивный подтип рака груди, при котором опухолевые клетки вырабатывают избыточное количество белка HER2 (рецептора эпидермального фактора роста 2). В 2023 году в России зарегистрирован 83 151 новый случай. Это 22,5% в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями у женщин. В структуре смертности женского населения РМЖ находится на первом месте, составляя 15,9%.

О том, что Biocad проводит сравнительное клиническое исследование своего препарата BCD-178 (биосимиляр пертузумаба) и оригинального лекарства от швейцарской Roche, стало известно еще в 2022 году. Тогда сообщалось, что исследование, в котором примут участие 168 человек, пройдет на базе центра X7 Clinical Research в Санкт-Петербурге.

Roche зарегистрировала пертузумаб в России под торговым названием «Перьета». В 2018 году в компании сообщили о регистрации нового показания к применению препарата в адъювантной терапии HER2-положительного рака молочной железы. Кроме того, компания получила разрешение на регистрацию препарата «Фесго» (пертузумаб и трастузумаб).

gxpnews