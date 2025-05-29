Инструкция по применению: не пора ли фармкомпаниям отказаться от бумажных вкладышей?

Каждый год фармпроизводители печатают миллионы бумажных инструкций. По оценкам участников рынка, это десятки тонн бумаги и большие суммы на печать. При этом пациенты чаще всего выкидывают вкладыши, не читая, особенно если принимают препараты на регулярной основе.

Учитывая то, что мы держим курс на экологичность и цифровизацию, все чаще звучит вопрос: можно ли заменить бумажную инструкцию QR-кодом со ссылкой на электронную версию? Это позволило бы сократить затраты на производство, быстрее вносить обновления и упростить логистику.

Однако у этой идеи есть и очевидные минусы. Хотя бы тот, что доступ к интернету есть не у всех граждан, а пожилым пациентам сложно разобраться в новых технологиях. Где грань между необходимой инновацией и преждевременным решением? Возможны ли гибридные форматы, как опциональный выбор, отдельное регулирование для разных категорий препаратов?

Редакция GxP News адресовала эти вопросы представителям фармбизнеса, аптечных сетей, регуляторов и пациентского сообщества.

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