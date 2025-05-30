Нифантьев предложил запретить продажу лекарств без лицензии на маркетплейсах

Евгений Нифантьев заявил, что маркетплейсы без фармацевтической лицензии не должны иметь право на продажу лекарственных препаратов. Он подчеркнул, что интернет-площадки не способны контролировать качество реализуемых медикаментов, а между производителем лекарств и пациентом всегда должны стоять фармспециалисты.

Маркетплейсы не должны торговать лекарствами без фармлицензии, заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Евгений Нифантьев в подкасте «Законный вопрос» на сайте «Дума ТВ».

По мнению депутата, интернет-площадки не могут обеспечить должный контроль за качеством препаратов. «Для вас это лишь дополнительная строчка в товарной категории, а для пациента — жизненно необходимое средство», — отметил он.

Нифантьев подчеркнул, что продажа лекарств требует соответствующего статуса: «Хотите продавать лекарства — становитесь аптекой».

По его словам, часто представители маркетплейсов отказываются брать на себя ответственность, утверждая, что они лишь «платформа».

«Здесь очень важно не допустить разрыва в цепочке, чтобы между производством и пациентом не исчез фармацевт или провизор. На мой взгляд, это не приведет ни к чему хорошему. Если коллеги готовы соблюдать лицензионные требования, работать так же, как аптечные организации — пожалуйста», — сказал Нифантьев.

Он добавил, что хотя разработкой закона о платформенной экономике занимается другой комитет, профильный комитет будет настаивать на обязательной проверке регистрационных удостоверений для товаров, требующих госрегистрации. По мнению депутата, продажа таких товаров без лицензии не должна быть разрешена.

Фото: Игорь Чунусов

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