Дистрибьюторы просят пересмотреть подход к оценке «зависших» остатков

Представители «Катрена» заявили о необходимости пересмотра подхода контролирующих органов к оценке «зависших» остатков лекарств. Индикатор риска часто срабатывает ошибочно из-за объективных причин и системных расхождений в учете. В Минздраве подтвердили готовность корректировать оценку индикаторов риска через диалог с рынком.

Оценка контролирующими органами «зависших» остатков у дистрибьюторов не всегда происходит корректно. Подход к анализу этого индикатора риска необходимо пересмотреть. Об этом рассказала исполнительный директор АО НПК «Катрен» Вероника Галямова, выступая на XXVII конференции «ФармМедОбращение 2025», передает корреспондент «ФВ».

Среди шести индикаторов риска, которые оценивают в работе фармдистрибьютора, больше всего вопросов вызывает отсутствие в системе мониторинга сведений о реализации лекарственного препарата в течение более шести месяцев. Движение товара в большие сроки может происходить по ряду объективных причин, сообщила Галямова. Кроме того, в этом процессе остатки в системе МДЛП и учетных системах компании не совпадают практически никогда.

В индикатор риска попадают большие партии товара, запас на 180 дней, партии, закупленные на особых маркетинговых и коммерческих условиях, сезонные предложения, уточнила Галямова. «Индикатор риска срабатывает и тогда, когда движение товара есть. Более того, при движении товара остатки в системе МДЛП и учетных системах дистрибьютора не совпадут никогда», — отметила она.

Решить проблему могло бы ограничение продажи товара без акцепта. Однако ч.2 ст.54 Федерального закона № 64-ФЗ от 26.03.2022 говорит о том, что организация оптовой торговли обязана соблюдать предельные сроки отгрузки и не вправе отказывать аптечной организации, с которой у нее заключен соответствующий договор о поставках лекарственных препаратов.

«С «зависшими» остатками обязательно нужно работать, но нужно пересматривать подходы», — заключила представитель «Катрена».

«Индикаторы риска только выявляют проблему, которую необходимо проверить, — отметила заместитель директора Департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава Светлана Семечева. — Например, в случае с «зависшим» этанолом возникают риски его ухода в нелегальный оборот, поэтому это становится предметом проверки». Контрольно-надзорные органы готовы вносить изменения в оценку индикаторов риска в ходе диалога с участниками рынка, добавила она.

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