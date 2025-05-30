Голикова рассказала о разработке препаратов для восстановления стареющих клеток

Татьяна Голикова рассказала о разработках отечественных препаратов для восстановления стареющих клеток, коррекции когнитивных и стрессовых расстройств, лечения ран и ожогов. Некоторые из этих лекарств уже проходят клинические исследования, регистрация ряда из них запланирована на 2026 год.

Вице-премьер России Татьяна Голикова на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия» рассказала о планах по регистрации первого российского прибора для коррекции когнитивных и стрессовых расстройств, которая ожидается в начале 2026 года, пишет ТАСС.

По словам Голиковой, в «среднесрочной перспективе» планируется также разработать панель и тест-систему для определения биологического возраста и процессов старения органов дыхания. Это должно сократить сроки диагностики предрисков старения и возраст-ассоциированных заболеваний. К концу проекта российские ученые намерены получить и внедрить препараты, восстанавливающие стареющие клетки и их функции.

В ближайшие годы будут разработаны отечественные биомедицинские препараты для лечения мужского бесплодия. По словам Голиковой, после завершения клинических исследований с конца этого года уже появится возможность применять это лекарство.

«Уже есть первые положительные результаты», — поделилась вице-премьер.