На каждую аптеку в России приходится два фармспециалиста

В России аккредитовано 170 тыс. фармспециалистов. За прошедший месяц аккредитацию прошло рекордное количество специалистов. Таким образом в среднем на каждую аптечную организацию приходится два специалиста.

На данный момент аккредитацию прошли 170 тыс. фармработников. Об этом на XXVII Всероссийской конференции «ФармМедОбращение 2025» рассказала исполнительный директор Национальной фармпалаты Елена Неволина, передает корреспондент «ФВ».

В период с 24 апреля по 24 мая 2025 года Федеральный аккредитационный центр поставил рекорд, аккредитовав 61 тыс. фармработников, сообщила Неволина. Всего к настоящему моменту в стране аккредитовано 170 тыс. специалистов. «С учетом того, что часть из них работает в оптовом звене, в среднем на каждую аптечную организацию приходится два специалиста», — отметила эксперт.

Она ожидает, что до конца 2025 года аккредитация будет проходить интенсивно: документы подадут все работники, ранее получавшие сертификаты специалиста. «И мы достигнем того числа, которое сможет обеспечить населению квалифицированный отпуск лекарственных препаратов», — сказала Неволина.

Исполнительный директор РААС Александр Опарин добавил, что крупные аптечные сети заинтересованы в найме профессионалов, а не просто продавцов, что способствует получению работниками фармобразования и прохождению периодической аккредитации.

Ольга Коберник

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