Российские ученые нашли способ замедлить развитие эпилепсии

Ученые из Южного федерального университета (ЮФУ) и Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) синтезировали новое вещество, которое может стать эффективным средством для лечения эпилепсии. Оно основано на производных бензимидазола (класса веществ с доказанной нейропротекторнойактивностью), сообщили ТАСС в пресс-службе ЮФУ.

«Лабораторные испытания подтвердили, что новая молекула не только снижает частоту судорожных приступов, но и защищает нейроны от повреждений», — сообщили в университете. Новое соединение в отличие от многих существующих противоэпилептических препаратов не вызывает серьезных побочных эффектов и не провоцирует ухудшение состояния пациентов после прекращения приема.

Для тестирования вещества исследователи создали специальную экспериментальную модель: с помощью электродов, закрепленных на голове лабораторных животных, ученые вызывали контролируемые эпилептические припадки, аналогичные тяжелым формам заболевания у человека.

Ранее сообщалось, что ученые Химического института им. А. М. Бутлерова Казанского федерального университета разработали новый способ получения метастабильной кристаллической формы фенилбутазон — одно из самых распространенных лекарственных веществ. Его преимущество заключается в том, что он дешев в производстве, а производителям не нужно платить лицензионные отчисления разработчикам.

gxpnews