«Р-Фарм» выпустил систему биологически активных добавок для поддержки организма при планировании беременности

Группа компаний «Р-Фарм» вывела на рынок линейку биологически активных добавок РЕПРО, предназначенных для женщин и мужчин, которые планируют ребенка. В частности, их можно принимать во время подготовки к процедуре экстракорпорального оплодотворения.

Линейка РЕПРО, разработанная специалистами «Р-Фарм» при участии врача-репродуктолога, представляет собой единую систему и включает восемь комплексов, которые принимаются поэтапно и позволяют поддержать организм в период планирования зачатия. Комбинации биоактивных ингредиентов в составе комплексов нацелены на нормализацию функционирования разных систем организма, в том числе нервной системы, желудочно-кишечного тракта, общего метаболизма, а также на укрепление репродуктивного здоровья.

«Мы давно и активно внедряем передовые решения для заботы о репродуктивном здоровье. Запуск системы РЕПРО – новый виток развития группы „Р-Фарм“ в этой области, полностью соответствующий задачам действующего нацпроекта „Продолжительная и активная жизнь“. Мы уверены, что наши продукты помогут многим мужчинам и женщинам, мечтающим о малыше», – говорит Елена Опанасюк, директор департамента «Женское здоровье» группы компаний «Р-Фарм».

«Сегодня мы понимаем, что репродуктивная функция – это вершина айсберга, отражающая общее состояние здоровья человека. Невозможно успешно решить проблему бесплодия, игнорируя хроническое субклиническое воспаление, оксидативный стресс или микробиомные нарушения», – комментирует главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения Свердловской области, к. м. н. Елена Квашнина.

gxpnews