Препараты для пищеварения из России и Индии показали максимальный рост

Рынок препаратов, способствующих пищеварению, продолжает расти в стоимостном выражении, несмотря на некоторое снижение физических объемов продаж. За первые 4 месяца 2025 года россияне приобрели более 26,2 млн упаковок таких средств, потратив на них свыше 7 млрд рублей. Их продажи выросли на 18,3% в денежном выражении и на 3,5% в натуральном год к году. При этом, согласно данным аналитической компании RNC Pharma, максимальный рост за январь – апрель на российском розничном рынке продемонстрировали российские и индийские лекарства.

Практически все препараты из топ-10 показали значительный рост в рублевом выражении. Наибольший скачок продемонстрировал индийский «Юниэнзим» (от фармкомпании Unichem) – его продажи выросли в три раза как в деньгах, так и в упаковках. Российский «Микразим» («АВВА РУС») прибавил 60,8% в рублях и 29,5% в натуральном выражении. При этом у немецкого ЛП «Эрмиталь» (Nordix Pharma) зафиксировано падение на 77% как в денежном, так и в натуральном выражении.

Более 82% продаж в натуральном выражении за указанный период пришлось на препараты с действующим веществом панкреатин (оставшаяся доля приходится на комбинированные средства). В рознице было представлено 16 торговых марок от 21 производителя (в совокупности в группе насчитывалось 85 SKU). Максимальные расходы россиян пришлись на американский препарат «Креон» (компания Abbott) с долей 32,5%. За ним следует французский «Фестал» (Sanofi) – 18,9%. Вместе эти два бренда обеспечили более половины всех продаж в стоимостном выражении.

При этом самым популярным в натуральном выражении оказался небрендированный «Панкреатин», который выпускают 10 российских производителей. На его долю пришлось 43,5% всех проданных упаковок. В денежном выражении он занял третье место с долей 18,5%.

Аналитики добавили, что в 2024 году объем розничных продаж ферментных препаратов составил 74,8 млн упаковок на сумму 18,3 млрд рублей. В натуральном выражении продажи снизились на 2% по сравнению с 2023 годом, тогда как в рублевом объеме, напротив, зафиксирован рост на 12,4%.

Спрос на ферментные препараты традиционно отражает взаимосвязь розничных продаж и традиционных праздников в России. Пик продаж приходится на декабрь, в преддверии новогодних застолий: в 2024 году в этом месяце было продано почти 7,5 млн упаковок на сумму более 1,9 млрд рублей. Всплески спроса также наблюдаются в марте и мае.

Ранее ассоциация «Здоровый диалог» на основе данных из соцсетей провела анализ индекса доверия лекарственным препаратам, продающимся в российских аптеках. В топ-10 вошли сразу два препарата для улучшения пищеварения.

gxpnews