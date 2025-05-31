Игорь Наркевич: аптеки утратили монополию на трудоустройство провизоров

Ректор СПХФА считает, что аптеки утратили монополию на трудоустройство провизоров. Теперь выпускники фармвузов будут все больше востребованы на фармпроизводстве.

Выпускники с высшим фармобразованием будут все меньше востребованы в качестве провизоров, заведующих аптеками и медицинских представителей. Аптечные организации утрачивают монополию на трудоустройство выпускников фармфакультетов. Об этом на XXVII конференции «ФармМедОбращение 2025» рассказал ректор Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии Игорь Наркевич, передает корреспондент «ФВ».

«Провизоры будут все больше востребованы на фармпроизводстве в связи с активизацией процедур сертификации и регистрации препаратов, переходу к полному циклу производства, увеличением количества производственных площадок, — отметил Наркевич. — В ритейле специалисты с высшим образованием смогут создавать высокотехнологичные производственные аптеки и заниматься задачами централизации управления аптечными сетями, развитием омниканальных аптек, внедрением электронных рецептов, а также прогнозированием спроса и оптимизацией логистики через AI и Big Data».

Дефицит кадров на фармацевтическом рынке составляет 30%, отметил Наркевич. «Претензии работодателей связаны не столько с качеством образования, сколько с дефицитом кадров», — сказал он. Сейчас в вузах России обучается 16 693 студента по фармацевтическим программам, по программам среднего профессионального образования — 52 706 студентов.