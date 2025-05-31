Минздрав отменил регистрацию еще десяти препаратов компании «Джодас Экспоим»

Минздрав отменил регистрацию еще десяти препаратов компании «Джодас Экспоим». Причина в письмах регулятора не указана. Днем ранее министерство отменило регистрацию семаглутида. Сегодня генерального директора поместили в СИЗО в рамках дела о взятке чиновникам Минздрава.

Минздрав отменил регистрацию десяти препаратов компании «Джодас Экспоим». Во всех РУ фигурирует производственная площадка предприятия в Индии. Причина отмены регистрации в письмах, подписанных заместителем министра Сергеем Глаголевым и опубликованных 30 мая в ГРЛС, не указана.

Из ГРЛС исключены

Эти препараты есть в портфелях целого ряда отечественных (и не только) производителей, согласно сведениям реестра.

Днем ранее Минздрав опубликовал письмо об отмене регистрации семаглутида этого же производителя, в котором в качестве причины были названы результаты проверки, проведенной по письму от Администрации по контролю лекарственных средств правительства штата Талангана Республики Индии, и непринятие мер по предупреждению нарушения законодательства России. При этом все письма одинаково датированы 28 мая.

В феврале Минздрав приостановил применение нескольких препаратов «Джодас Экспоим», ссылаясь на письмо Минпромторга о несоответствии площадки индийской «Джодас Экспоим Пвт. Лтд.» (который учредил российскую «Джодас Экспоим») в штате Телангана требованиям надлежащей производственной практики и нарушении лицензионных требований.

На этой неделе генеральный директор «Джодас Экспоим» Парсад Сангх Шаши Шанкар был задержан вместе с чиновником Департамента регулирования обращений лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава России Алексеем Сазоновым в связи с возбуждением уголовного дела о даче взятки, ранее сообщал «ФВ». По сведения источника «ФВ», знакомого с ходом следствия, производитель знал о готовящейся отмене регистрации лекарств и хотел предотвратить ее за вознаграждение в 2 млн руб. Бизнесмена заключили под стражу, а чиновника отправили под домашний арест.

Санкция ч.6 ст.290 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 3 млн до 5 млн руб., либо лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет или без такового.

Фото: 123rf.com

Екатерина Погонцева

pharmvestnik