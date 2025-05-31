Госдума рассмотрит проект об утверждении пошлин за регистрацию ветпрепаратов в рамках ЕАЭС

Госдума приняла на рассмотрение законопроект о поправках в Налоговый кодекс. Документом предлагается установить размер госпошлин за регистрацию ветпрепаратов в рамках ЕАЭС. Так, за проведение экспертизы ветпрепарата для его регистрации намерены установить пошлину в 461 тыс. руб.

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект № 930557-8, которым предлагается утвердить изменения в ст.33332-1 ч.2 Налогового кодекса РФ.

В статье, которую собираются изменить, идет речь о размерах госпошлины при госрегистрации препаратов для формирования общего рынка лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документом предлагается включить в статью регистрацию ветеринарных препаратов.

Авторы законопроекта намерены установить следующие госпошлины:

за проведение экспертизы ветпрепарата для его регистрации — 461 тыс. руб.;

за проведение экспертизы документов на ветпрепарат — 36 0 тыс. руб.;

за проведение экспертизы ветпрепарата для подтверждения его регистрации — 16 4 тыс. руб.;

за проведение экспертизы документов на ветпрепарат в рамках проведения процедуры подтверждения его регистрации — 149 тыс. руб.;

за проведение экспертизы регистрационного досье ветпрепарата и экспертизы образцов лекарства в рамках внесения изменений в его регдосье — 323 тыс. руб.;

за проведение экспертизы регдосье ветпрепарата без проведения экспертизы образцов лекарства в рамках внесения изменений в регдосье — ‎ 191 тыс. руб.;

‎ за внесение изменений без проведения экспертизы регдосье ветпрепарата и экспертизы образцов в рамках процедуры внесения изменений в регдосье лекарства — 11 тыс. руб.;

за проведение экспертизы документов на ветпрепарат в рамках процедуры внесения изменений в регдосье — ‎ 231 тыс. руб.;

‎ за проведение экспертизы ветпрепарата для приведения его регдосье в соответствие с требованиями ЕАЭС — 323 тыс. руб.;

за проведение экспертизы документов на ветпрепарат в рамках процедуры приведения регдосье в соответствие с требованиями ЕАЭС — 220 тыс. руб.;

за принятие решения о возможности признания регистрации ветпрепарата, зарегистрированного в рамках ЕАЭС, в государствах, присоединившихся к ЕАЭС после регистрации ветпрепарата, — 44 тыс. руб.;

за проведение экспертизы документов в целях признания регистрации ветпрепарата — 320 тыс. руб.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что регистрация ветпрепаратов в рамках права ЕАЭС осуществляется Россельхознадзором. Экспертное учреждение Россельхознадзора по регистрации ветпрепаратов — ФГБУ «ВГНКИ». В записке также указано, что при расчете пошлин учитывались сложность процедур и объем работ.

В случае утверждения поправки вступят в силу через месяц после официальной публикации документа.

Ранее такие изменения в Налоговый кодекс РФ разработал Минсельхоз.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

pharmvestnik