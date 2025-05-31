Минздрав отменил госрегистрацию семаглутида компании «Джодас Экспоим»

Минздрав отменил регистрацию семаглутида компании «Джодас Экспоим». Причиной стало то, что организация не приняла необходимые меры для предотвращения нарушений законодательства России.

Минздрав отменил регистрацию семаглутида («Семаглутид Дж») компании «Джодас Экспоим», выданную в январе этого года. Причина — непринятие мер по предупреждению нарушения законодательства России. Основанием для исключения препарата из ГРЛС стали результаты проверки, которую ведомство проводило после получения письма от Администрации по контролю лекарственных средств правительства штата Талангана Республики Индии, говорится в письме, которое опубликовано в ГРЛС.

Семаглутид «Джодас Экспоим» должен был производиться на площадке в Талангане. В ноябре прошлого года ее проверял местный регулятор и изъял для лабораторного контроля партию контрафактных антибиотиков стоимостью порядка 16 млн руб., которые планировалось экспортировать в Россию. На упаковках было указано, что препараты произведены Jodas Expoim Pvt. Ltd., но в действительности их изготовила другая фирма. В марте этого года «Джодас Экспоим» предоставил «ФВ» документы, из которых следовало, что у регулятора штата больше нет вопросов к площадке и она продолжает работать в штатном режиме.