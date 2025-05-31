В Минздраве поделились планами расширить календарь прививок новыми вакцинами

Министерство здравоохранения России планирует включить в национальный календарь прививок новые отечественные вакцины от инфекционных заболеваний. Российские ученые на сегодняшний день проводят испытания этих препаратов на безопасность, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко, слова которого процитировал ТАСС.

«Мы в национальный календарь прививок сегодня планируем расширение, и сейчас идет уже разработка и тестирование этих вакцин (от инфекционных заболеваний)», – заявил Мурашко на встрече со студентами педиатрического факультета РНИМУ им. Пирогова Минздрава России в НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии Д. Рогачева.

Министр назвал иммунопрофилактику инфекционных заболеваний ключевой составляющей, которая позволяет избежать их вспышек и сохранить здоровье детей. По его словам, необходимо объяснять мамам, что вакцинация – это защита их ребенка, которая сохраняет жизни.

В рамках расширенной встречи с главами дипломатических представительств стран Латинской Америки и Карибского бассейна, которая прошла 21 мая, Мурашко отмечал, что российские ученые проводят клинические и доклинические исследования новых терапевтических вакцин, которые могут начать использовать до конца 2025 года. По его словам, новые вакцины будут использовать в лечении заболеваний.

gxpnews