Аналитики отметили активный рост онлайн-продаж через аптечные агрегаторы

Доля онлайн-бронирования через аптечные агрегаторы выросла с 7% в 2023 году до 15% в 2024 году. Среди таких сервисов аналитики выделили «Ютеку» и Expero.ru. Вместе с тем доля аптечных маркетплейсов осталась на уровне 56%, а доля собственных площадок аптечных сетей опустилась с 30,8 до 24,9%, следует из данных аналитической компании DSM Group.

В январе – марте 2025 года доля лекарств, забронированных онлайн на всех доступных потребителю сервисах, составила уже 14,9% в рублях и 10,1% в натуральном выражении. Аналитики подчеркнули, что за 3 года показатели выросли на 3,3% в рублях и на 2,3% – в упаковках.

Наиболее востребованными препаратами в ecom в начале 2025 года оказались «Натрия хлорид», «Парацетамол», «Нафтизин». Высокую положительную динамику показали такие позиции, как «Римантадин», «Фенибут» и «Парацетамол».

По итогам I квартала 2025 года лидером прироста среди топ-20 компаний в ecom по упаковкам стал российский производитель лекарств Renewal («ПФК Обновление») с результатом +31,3%. В DSM Group подчеркнули, что все препараты компании (в портфеле – свыше 280 брендов) покупатели бронируют как в аптеке, так и через интернет. Следом расположились отечественная компания «Озон Фармацевтика» (+24,5%) и американская Johnson & Johnson (+23,2%).

В DSM Group добавили, что в целом на рынке Renewal занял третье место по упаковкам после российских «Фармстандарта» и «Озон Фармацевтики». Компания также продемонстрировала максимальный прирост продаж среди топ-20 компаний по упаковкам (+6,3%).

При этом, несмотря на отрицательную динамику, «Фармстандарт» остался лидером по упаковкам как в онлайне, так и в офлайне. По данным аналитиков, это обусловлено широким портфелем компании (190 брендов) и высоким спросом россиян на популярные препараты, такие как «Цитрамон», «Парацетамол» и «Активированный уголь».

gxpnews