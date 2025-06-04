Правительство утвердило новую методику расчета цен на ЖНВЛП

Правительство утвердило методику расчета предельных отпускных цен производителей на лекарства из перечня ЖНВЛП. Документ начнет действовать с 1 сентября 2025 года. До этого срока следует пользоваться прежней методикой.

Правительство Постановлением №805 от 30.05.2025 утвердило новую методику ценообразования на препараты из перечня ЖНВЛП. Документ необходимо было принять после того, как Постановлением Правительства № 462 от 08.04.2025 были приняты правила регистрации и перерегистрации цен на препараты из Перечня ЖНВЛП.

В новой методике структура практически не измененв. После общего раздела идет расчет цены на референтный препарат при регистрации, затем на воспроизведенный (или биоаналог) также при регистрации. В прежней методике была еще одна глава, где приводился расчет предельной цены на воспроизведенный препарат. В новом документе главы объединены.

В методике есть раздел, посвященный ценам на лекарства производителей стран ЕАЭС и препараты иностранного производства, первичная и вторичная упаковка которых осуществляется в России.

Есть главы, посвященные расчету рентабельности лекарств, которые произведены в ЕАЭС, а также расчету средневзвешенной фактической цены ввоза лекарственного препарата иностранного производства, расчет минимальной цены производителя препараты в иностранных референтных государствах.

Кроме того уделено внимание расчету цен при перерегистрации стоимости на лекарственный препарат производителя государства – члена Евразийского экономического союза и иностранный препарат. Наконец, отдельная глава посвящена расчету предельной отпускной цены производителя на лекарственный препарат при ее перерегистрации в целях снижения.

Фото: 123fr.com

Елена Калиновская

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