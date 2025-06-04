Минздрав утвердил перечень медицинских отходов класса «Г»

Минздрав разработал перечень медицинских отходов класса «Г». Они подобны по составу чрезвычайно опасным и высокоопасным отходам. В список вошли семь групп отходов I и II классов опасности в соответствии с кодами федерального классификационного каталога отходов (ФККО). Документ начнет действовать с сентября 2026 года.

Минздрав утвердил перечень медицинских отходов класса «Г», которые подобны по составу чрезвычайно опасным и высокоопасным отходам. Распоряжение № 1354-р от 28.05.2025 было опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу в перечень отходов класса «Г» войдут семь групп отходов I и II классов опасности в соответствии с кодами ФККО.

Наименование группы отходов по ФККО Код группы отходов по ФККО 1. Отходы оборудования и прочей продукции, подлежащей особому контролю 4 70 000 00 00 0 (виды отходов I—II классов опасности) 2. Отходы машин и прочего оборудования 4 80 000 00 00 0 (виды отходов I—II классов опасности) 3. Отходы при ликвидации загрязнений ртутью и ртутьсодержащими соединениями 9 32 000 00 00 0 (виды отходов I—II классов опасности) 4. Лабораторные отходы и остатки химикалиев 9 41 000 00 00 0 (виды отходов I—II классов опасности) 5. Отходы средств индивидуальной защиты, не вошедшие в другие группы 4 91 100 00 00 0 (виды отходов I—II классов опасности) 6. Отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей транспортных средств 9 20 100 00 00 0 (виды отходов I—II классов опасности) 7. Отходы электролитов аккумуляторов и аккумуляторных батарей 9 20 200 00 00 0 (виды отходов I—II классов опасности)

Распоряжение вступит в силу 1 сентября 2026 года.

В августе 2024 года Совет Федерации одобрил поправки в регулирование обращения с медотходами. Большинство из них будет передаваться региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами, в том числе после их обеззараживания и обезвреживания. Особо опасные отходы класса «Г» будут передаваться федеральному оператору по обращению с отходами I и II классов опасности, а отходы класса «Д» — федеральному оператору по обращению с радиоактивными отходами.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

pharmvestnik