В техдокументацию медизделий добавили пункты об использовании ИИ-технологий Минздрав утвердил перечень медицинских отходов класса «Г» » Обзор регуляторных одобрений в США В период с 26 мая по 1 июня Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) зарегистрировало четыре лекарства. Среди них — средство для лечения синдрома сухого глаза, новые формы давно применяющихся препаратов от адренокортикальной недостаточности и гипертензии, а также восьмой биоаналог устекинумаба, вышедший на американский рынок после окончания срока действия патента «Стелары». Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) Tryptyr (acoltremon)

Компания-правообладатель: Alcon. Показания: признаки и симптомы синдрома сухого глаза. Механизм действия: агонист TRPM8-рецепторов, который стимулирует нервы роговицы для быстрого увеличения естественного выделения слезной жидкости. Результаты клинических испытаний: на III фазе COMET-2 и COMET-3 через две недели применения препарат превзошел показатели группы плацебо в четыре раза, увеличив слезоотделение участников более чем на 10 мм по тесту Ширмера (полоска бумаги помещается под нижнее веко, через пять минут измеряют длину увлажненного участка). Особенности: Alcon отделилась от Novartis в 2019 году, а в 2022 году приобрела за почти 770 млн долл. компанию Aerie Pharmaceuticals, разработавшую Tryptyr.

Khindivi (гидрокортизон)

Компания-правообладетель: Eton Pharmaceuticals. Показания: заместительная терапия при адренокортикальной недостаточности для пациентов старше пяти лет. Механизм действия: синтетический аналог кортизола — основного глюкокортикоида человека, регулирующего обмен веществ и реакцию организма на стресс. Особенности: используется в медицинской практике с 1950-х годов, но только сейчас появилась жидкая форма препарата для перорального применения.

Yutrepia (treprostinil) Компания-правообладатель: Liquidia. Показания: легочная артериальная гипертензия и легочная гипертензия, ассоциированная с интерстициальными заболеваниями легких. Механизм действия: синтетический аналог простациклина, расширяющего сосуды, препятствующего склеиванию тромбоцитов и подавляющего пролиферацию гладкомышечных клеток сосудов. Особенности: treprostinil вышел на рынок в 2002 году под торговым названием Remodulin и изначально выпускался в виде раствора для инъекций. Теперь представлена порошковая форма препарата для ингаляций. При ее создании впервые применена технология RINT, обеспечивающая более точную доставку лекарственного вещества в легкие. Тем не менее начало продаж может быть отложено из-за разбирательств с компанией United Therapeutics, обвинившей Liquidia в неправомерном обходе процедуры регистрации медикамента.

Starjemza (устекинумаб)

Компания-правообладатель: Bio-Thera Solutions (права на коммерческую реализацию в США принадлежат Hikma Pharmaceuticals). Показания: псориатический артрит, умеренная и тяжелая форма язвенного колита, бляшечного псориаза у взрослых и детей с шести лет, болезни Крона. Механизм действия: биоаналог устекинумаба — моноклонального антитела, блокирующего интерлейкины 12 и 23, участвующие в развитии воспалительных процессов при аутоиммунных заболеваниях. Результаты клинических испытаний: исследования подтвердили высокую степень сходства биоаналога с референтным препаратом по безопасности и эффективности. Особенности: восьмой биоаналог «Стелары» (устекинумаб), зарегистрированный FDA.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) Новых одобрений нет. Агентство по регулированию лекарственных средств Великобритании (MHRA) Новых одобрений нет.

Фото: 123rf.com Владимир Заболотских

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