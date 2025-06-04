Минздрав США расторг контракт с Moderna на разработку мРНК-вакцины против птичьего гриппа

Министерство здравоохранения США расторгло контракт с Moderna на разработку мРНК-вакцины против птичьего гриппа. Сделка могла принести фармкомпании более 700 млн долл. госфинансирования. В ведомстве заявили, что дальнейшие инвестиции в совместный проект не целесообразны.

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) расторгло соглашение с Moderna по разработке вакцины против птичьего гриппа на основе технологии матричной РНК (мРНК). Об этом говорится в пресс-релизе фармацевтической компании.

По условиям она могла получить 766 млн долл. из федерального бюджета. Экспериментальная вакцина против вируса H5 показала положительные результаты на I/II фазе клинических испытаний. Однако без господдержки производителю придется «искать альтернативные пути» для их продолжения, следует из сообщения.

В январе этого года Управление перспективных биомедицинских исследований и разработок США (BARDA) предоставило Moderna грант на 590 млн долл. Эта сумма прибавилась к 176 млн долл., выделенным в прошлом году. Возникшая тогда вспышка птичьего гриппа среди животных стала поводом для создания мРНК-вакцины, зарекомендовавшей себя в период пандемии COVID-19.

Позднее Минздрав США возглавил Роберт Ф. Кеннеди-младший, известный антивакцинаторской риторикой. При нем ведомство инвестировало 500 млн долл. на альтернативный проект Generation Gold Standard, ориентированный на создание универсальных вакцин против потенциально опасных вирусов с применением иной технологической базы.