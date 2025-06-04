ФССП пытается взыскать со Шпигеля 400 тысяч рублей за процессуальные издержки

Информация об исполнительном производстве о взыскании издержек с Бориса Шпигеля размещена в Банке данных ФССП. Всего, с учетом открытого в 2024 году производства, там указано семь позиций на общую сумму 654 353 рубля.

Уголовное дело в отношении Бориса Шпигеля, его жены Евгении Шпигель, бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, экс-директора пензенского ОАО «Фармация» Антона Колоскова и бывших сотрудников администрации региона Геннадия Маркова и Федора Федотова возбудили в марте 2021 года. В зависимости от роли каждого, им вменяли ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Фигурантов задержали 21 марта и отправили в столичное СИЗО «Матросская тишина».

Следователи утверждали, что с января по сентябрь 2020 года действующий на тот момент губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, Евгении Шпигель и Антона Колоскова взятки через посредников в размере 31 млн рублей в виде денег и ценных подарков – автомобиля Mercedes V250D и часов Breguet, а посредниками в передаче взяток выступили сотрудники администрации региона Геннадий Марков и Федор Федотов. Взятки предназначались за передачу ГК «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов с учреждениями здравоохранения Пензенской области.

Измайловский райсуд Москвы в январе 2024 года приговорил Шпигеля к лишению свободы сроком на 11 лет в колонии строгого режима и штрафу в размере 450 млн рублей, Белозерцева – к 12 годам заключения в колонии строгого режима и такому же штрафу. Белозерцеву также запретили в течение 10 лет занимать должности в госорганах. Фигурантов лишили всех госнаград.

Евгения Шпигель и Антон Колосков по решению суда были признаны виновными по ч. 5 ст. 291 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) и получили по 8 лет и 6 месяцев колонии общего и строгого режима соответственно. Геннадия Маркова и Федора Федотова осудили на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

В ноябре 2024 года Преображенский районный суд Москвы постановил освободить Бориса Шпигеля от отбывания наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья. Сообщалось, что у основателя ГК «Биотэк» есть заболевания, не позволяющие ему отбывать наказание в колонии.

Отдельно от уголовного дела в Октябрьском районном суде Пензы также рассматривался гражданский иск Генпрокуратуры РФ, просившей взыскать в общей сложности 9,9 млрд рублей с пяти компаний группы «Биотэк», ее основателя и его супруги, Колоскова и Белозерцева (подробнее об этих требованиях – в материале Vademecum).

Октябрьский райсуд Пензы в январе 2024 года частично удовлетворил иск надзорного ведомства и взыскал со Шпигеля и других фигурантов свыше 8 млрд рублей. Ответчики пытались обжаловать иск, но в феврале 2025 года Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение нижестоящих инстанций по гражданскому иску о взыскании.