Основатель 23andMe намерен возобновить аукцион при поддержке крупных корпораций

Основательница 23andMe Энн Войжитски обратилась в федеральный суд по делам о банкротстве с просьбой возобновить аукцион по продаже компании, предлагающей генетические тесты. Она завила, что у нее есть новая финансовая поддержка от компании из списка Fortune 500 «с текущей рыночной капитализацией более $400 млрд и $17 млрд наличными на руках». О какой компании идет речь, в судебных документах не говорится, пишет FT.

В заявлении от 31 мая Войжитски отметила, что 23andMe и его консультанты несправедливо склонили аукцион в пользу фармкомпании Regeneron, переориентировав процесс продажи с Научно-исследовательского института (TTAM), основанного самой предпринимательницей.

TTAM и Войжитски в иске утверждают, что финансовые и юридические консультанты 23andMe нечестно провели аукцион по продаже активов. По их словам, консультанты специально ограничили максимальную цену продажи $250 млн, хотя TTAM был готов предложить больше — свыше $280 млн. Кроме того, они считают, что аукцион якобы закрыли раньше времени, не дав TTAM сделать свою ставку. В итоге активы получит Regeneron.

Представители фармкомпании заявили изданию, что не комментирует текущее разбирательство, а Regeneron намерен завершить сделку по приобретению, как и предполагалось.

Компания 23andMe подала в марте заявление о банкротстве, намереваясь продать свой бизнес на аукционе после снижения потребительского спроса и утечки данных в 2023 году, в результате которой была раскрыта конфиденциальная генетическая и личная информация миллионов клиентов. Вместе с тем основатель и CEO компании Анна Войжитски сообщила о своей отставке. Она решила сохранить место в совете директоров и участвовать в аукционе по выкупу активов компании как независимый претендент.

В мае Regeneron Pharmaceuticals согласилась купить фирму за $256 млн долларов на аукционе по делу о банкротстве. Это превысило предложение в $146 млн от Войжитски и TTAM, позиционирующего себя как калифорнийская некоммерческая корпорация общественного назначения.

gxpnews