«Биннофарм Групп» нарастила экспортные продажи на 33% в I квартале

Российская фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» отчиталась за I квартал 2025 года, продемонстрировав значительный прирост экспортных продаж в денежном выражении – на 33%, до 1 млрд рублей. Показатель превысил темпы роста экспортного фармацевтического рынка на 19%. По итогам отчетного периода «Биннофарм Групп» стала лидером среди отечественных производителей лекарств в Киргизии, а также вошла в топ-3 в Казахстане, Грузии и Узбекистане.

В компании отметили, что рост экспортных показателей обеспечили сразу несколько ключевых рынков. Так, поставки в Узбекистан увеличились на рекордные 261 млн рублей. Рост составил 180% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительный рост продемонстрировали и другие направления: в Киргизию отгрузили продукцию на 67 млн рублей (+48%), в Белоруссию – на 13 млн рублей (+23%), а также в Армению – на 11 млн рублей (+39%).

Ранее «Биннофарм Групп» представила финансовые результаты за 2024 год по МСФО. Чистая выручка компании по итогам прошлого года возросла на 12,9% (+4,2 млрд рублей) и составила 36,7 млрд рублей. Производственные площадки компании в совокупности выпустили 363 млн упаковок лекарств.

Сегодня продукция «Биннофарм Групп» доступна в 15 странах, в том числе СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ее ассортимент насчитывает свыше 480 видов препаратов. Компания развивает региональные представительства в странах СНГ, Китае и Вьетнаме, а также начала работу по регистрации препаратов в Индонезии.

gxpnews