«Нижфарм» расширил линейку сердечно-сосудистых препаратов

Российская фармацевтическая группа компаний «Нижфарм» вывела на рынок новый препарат, содержащий азилсартан с амлодипином, который обладает 24-часовым контролем артериального давления (АД). Как сообщили GxP News в пресс-службе компании, выход на рынок новой комбинации в виде набора таблеток в одном календарном блистере позволит врачам подбирать дозу пациентам персонализировано.

Исследования ESPRIT и SPRINT доказали, что снижение артериального давления до более низких целевых уровней сопровождается улучшением сердечно-сосудистого прогноза.

«Очень часто в комбинированной терапии, особенно у пожилых пациентов, приходится корректировать дозу амлодипина. Поэтому возможность сочетанного приема постоянной дозы азилсартана, например 40 мг, с амлодипином, дозу которого можно изменять в зависимости от уровня АД и клинической ситуации», — пояснил Гиляревский Сергей, д.м.н., профессор, руководитель кардиологического центра.

По его словам, это позволяет врачу обеспечить гибкий и безопасный режим дозирования антигипертензивных препаратов как при подборе антигипертензивной терапии, так и в ходе длительного лечения.

Артериальная гипертензия — это хроническое заболевание, характеризующееся стойким повышением систолического (≥140 мм рт. ст.) и/или диастолического (≥90 мм рт. ст.) артериального давления (АД), подтвержденным многократными измерениями. Согласно последним рекомендациям Минздрава РФ, для большинства пациентов с артериальной гипертензией, которые хорошо переносят антигипертензивную терапию, теперь установлены более низкие целевые показатели давления — 120-130/70-80 мм рт. ст.

Ранее стало известно, что «Нижфарм» намерена запустить новую линию жидких лекарственных форм на площадке в Нижнем Новгороде.

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