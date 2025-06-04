Эксперт: почти 20% худеющих на аналогах «Оземпика» сообщают о побочных эффектах

Примерно каждый пятый пациент, использующий препараты для снижения веса, такие как «Оземпик», сталкивается с побочными эффектами. Среди них: тошнота, расстройства пищеварения или запоры, что связано с воздействием на моторику желудочно-кишечного тракта. Об этом ТАСС сообщила старший научный сотрудник Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины, эндокринолог, диетолог, доктор медицинских наук Алла Овсянникова.

По ее словам, такие явления обычно проходят к концу четвертой недели приема. Врач подчеркнула, что эти препараты снижают чувство голода и помогают адаптироваться к новым вкусовым привычкам, но не являются универсальным решением проблемы.

«Нужно понимать, что этот препарат — это не волшебная таблетка. Он помогает человеку адаптироваться к другим вкусовым привычкам. Используя этот препарат, снижается чувство голода. Из-за того, что он работает в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), изменяется моторика желудочно-кишечного тракта, отсюда могут быть и побочные явления», — отметила Овсянникова.

Согласно данным аналитической компании AlphaRM российские аналоги «Оземпика» вырвались в лидеры аптечных продаж, превысив планку в 5 млрд рублей. Только за первые 3 месяца текущего года россияне купили 986 тысяч упаковок препаратов на основе семаглутида, предназначенного для борьбы с диабетом и ожирением.

Вместе с тем эксперты выразили обеспокоенность, что россияне самостоятельно назначают себе семаглутид, пренебрегая возможными рисками. Практические наблюдения указывают на то, что препарат часто покупают и начинают использовать без врачебного назначения – по совету из интернета, блогеров, подруг или косметологов.

gxpnews