Российские фармкомпании планируют локализовать производство в Бахрейне

Российские фармацевтические компании обсуждают возможность выхода на рынок Бахрейна для локализации производства в королевстве, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников по итогам рабочего визита в арабскую страну. По словам министра, инициатива направлена на укрепление торгово-экономического сотрудничества между двумя странами и расширение присутствия российских фармпрепаратов в регионе.

«Сейчас обсуждается выход российских фармацевтических компаний на рынок Бахрейна с возможной локализацией производства», – процитировал ТАСС слова Решетникова. Министр добавил, что Россия со своей стороны готова оказать поддержку бахрейнским компаниям, которые заинтересованы в работе на российском рынке.

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что российские компании проявляют большой интерес к выходу на рынок Бахрейна. Правительство России готово оказать им всестороннюю поддержку в этом вопросе.

В 2024 году Россия и Бахрейн договорились о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Церемония обмена подписанными документами прошла в Кремле в присутствии президента РФ Владимира Путина и короля Бахрейна Хамада бен Исы Аль Халифы.

Как сообщили «Российской газете» в Минпромторге России, всего отечественную фармпродукцию уже поставляют более чем в 150 государств. РФ экспортирует лекарства по 1362 международным непатентованным наименованиям и по 2784 торговым наименованиям. По объему проданных лекарств Россия заняла 12-е место в 2024 году. Как сообщила доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова, объем экспорта оценивается в 180 млрд рублей.

gxpnews