ФМБА: вакцина «Конвасэл» эффективна против нового геноварианта коронавируса

Антитела, вырабатываемые после вакцинации «Конвасэл», сохраняют защиту от нового геноварианта коронавируса NB.1.8.1. Кроме того, мутации этого штамма не снижают эффективность противовирусного препарата «МИР 19». Оба препарата сохраняют свою эффективность против актуальных штаммов COVID-19, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), где были разработаны оба препарата.

Как пояснили в агентстве, вакцина «Конвасэл» обладает устойчивостью нуклеокапсидного белка, что обеспечивает широкую защиту против разных вариантов вируса. «Антитела, выработанные в результате вакцинирования „Конвасэл“, способны защитить организм от нового варианта коронавирусной инфекции», – отметили в ФМБА.

По данным агентства, NB.1.8.1 близок к штамму NB.1, который отличается от «Омикрона» всего шестью мутациями. Поскольку «Конвасэл» изначально создавался с учетом вариативности вируса, иммунный ответ остается эффективным. Также в ФМБА подчеркнули, что анализ NB.1.8.1 не выявил мутаций, снижающих действенность препарата «МИР 19» – первого в мире специфического противовирусного средства для лечения COVID-19, разработанного Институтом иммунологии ФМБА.

Противокоронавирусная вакцина «Конвасэл», разработанная ФМБА РФ, прошла III фазу клинических испытаний и получила постоянное регистрационное удостоверение от Минздрава РФ в 2024 году. В агентстве тогда отметили, что ее эффективность составила 85,2%.

В ФМБА также отмечали, что препарат не требует обновления состава из-за новых штаммов коронавируса, так как уровень ее иммунологической эффективности такой же, как и против предыдущих вариантов.

gxpnews