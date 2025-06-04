Правительство определило правила ввода в гражданский оборот фармсубстанций

Правительство утвердило новые правила ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов, включая иммунобиологические, и фармсубстанций. Наряду с очными исследованиями в ряде случаев производители могут прибегнуть к дистанционному формату тестирования качества лекарств. Старые правила будут отменены.

Правительство обновило порядок ввода в гражданский оборот лекарственных средств для медицинского применения. Постановление № 815 от 31.05.2025 было опубликовано на портале правовой информации.

Документ утверждает:

правила представления документов и сведений о лекарствах, вводимых в гражданский оборот;

правила выдачи федеральными лабораториями протокола испытаний о соответствии первых трeх серий или партий препарата (за исключением иммунобиологического лекарственного препарата), впервые произведeнного в РФ или впервые ввозимого в страну, показателям качества, предусмотренным нормативной документацией;

правила проведения испытаний лекарственных препаратов с использованием средств дистанционного взаимодействия;

правила выдачи разрешения на ввод в оборот серии или партии иммунобиологического лекарственного препарата, выдачи заключения об их соответствии установленным при госрегистрации требованиям;

правила принятия решения о прекращении гражданского оборота серии или партии лекарственного препарата.

Привычные производителям и импортерам правила ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов распространят на вывод на рынок фармацевтических субстанций. Производители на каждую серию субстанции должны будут предоставить в Росздравнадзор документ, подтверждающий ее качество, а также подтверждение уполномоченного лица соответствия ее качества требованиям, установленным при регистрации. Импортеры будут предоставлять документы производителя, подтверждающие качество фармсубстанции.

Росздравнадзор будет вносить в реестр сведения о допущенных на рынок сериях субстанций. Документ также утверждает перечень обязательных сведений для реестра.

Постановление также регламентирует порядок проведения дистанционных исследований лекарственных средств. Производители смогут рассчитывать на такой формат исследований в следующих случаях:

отсутствие у федеральной лаборатории необходимого оборудования для проведения исследований, предусмотренных нормативной документацией;

невозможность ввоза в Российскую Федерацию и хранение образцов для воспроизведения методик;

особенности производства или контроля качества, не позволяющие провести испытания в Российской Федерации без повреждения всей серии препарата;

наличие в спецификации показателей качества, испытания по которым производятся только на производственной площадке.

Заявку на проведение дистанционных испытаний и необходимые документы, подтверждающие наличие оснований, необходимо будет направлять в федеральные лаборатории. Срок рассмотрения заявок не должен превышать пяти рабочих дней.

Предложения по изменению правил ввода в гражданский оборот Минздрав разработал еще в январе, а в марте представил новую редакцию документа.

Постановление вступает в силу с 9 июня. Одновременно с этим утратят силу текущие правила ввода в гражданский оборот, установленные Постановлением Правительства РФ № 1510 от 29.11.2019. Соответствующие изменения в постановление № 1510 вносятся Постановлением Правительства РФ № 816 от 31.05.2025.

Фото: 123rf.com

Таисия Кубрина

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