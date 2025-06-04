Минздрав утвердил новые правила хранения лекарств

Минздрав опубликовал приказ, которым утверждены новые правила хранения лекарств. В них установлены послабления для аптек и оптового звена, урегулировано хранение препаратов с этанолом и уточнены требования к помещениям, температуре и влажности воздуха в них. Документ вступит в силу с 1 сентября.

Минздрав утвердил новые Правила хранения лекарственных средств для медицинского применения. Приказ № 260н от 29.04.2025 был опубликован на портале правовой информации.

Документ заменит Правила хранения лекарств, утвержденные приказом Минздрава № 706н от 23.08.2010. Утратит силу и приказ № 1221н от 28.12.2010, которым в правила вносились изменения. Как ранее сообщила заместитель директора Департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава Светлана Семечева, документ также заменяет приказ № 646н от 31.08.2016, который утратил силу в мае в связи с гармонизацией национального регулирования с правом ЕАЭС.

Изменения внесли в требования к помещениям и оборудованию для хранения лекарств. Согласно новому документу минимальная площадь помещений оптовых организаций для хранения лекарств осталась прежней — 150 кв. м. Однако в новом приказе указано, что здесь не учитываются административные помещения.