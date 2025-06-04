Из надлежащей аптечной практики исключили понятие «фармацевтическое консультирование»

Минздрав утвердил новые правила надлежащей аптечной практики. Документ будет ориентирован только на лекарственные препараты, а не на весь товарный ассортимент аптек, как сейчас. Документ вступит в силу 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Новые правила надлежащей аптечной практики (НАП) вступят в силу с 1 сентября. Соответствующий приказ Минздрава № 259н от 29.04.2025 опубликован на официальном портале нормативных актов. Он заменит действующие правила, утвержденные приказом Минздрава № 647н от 31.08.2016.

По сравнению с действующими правилами НАП в новый приказ не вошло понятие «фармацевтическое консультирование», хотя функционал аптечных работников в рамках данной услуги сам по себе практически не изменился. Первостольники в рамках системы качества будут помогать потребителям выбирать безрецептурные препараты, предоставлять информацию о наличии лекарств с одинаковым МНН и более низкой стоимостью, а также информацию о способах приема, режимах дозирования, терапевтическом действии, противопоказаниях, взаимодействии лекарственных препаратов при одновременном приеме между собой и (или) с пищей, правилах их хранения в домашних условиях.

Новые правила НАП также не будут распространяться на обращение товаров аптечного ассортимента. Из текста приказа исключили упоминание БАД, дезсредств, товаров для детей и прочих аптечных товаров.