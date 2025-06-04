СМИ: Stada ведет переговоры о продаже с двумя частными инвестгруппами

Немецкая фармацевтическая компания Stada ведет переговоры с двумя частными инвесторами о продаже. Ее владельцы из частных инвестиционных фондов Bain Capital и Cinven могут попытаться провести первичное публичное размещение акций (IPO) в октябре, если переговоры не увенчаются успехом, сообщила во вторник немецкая газета Welt со ссылкой на источник.

Представитель Stada сообщил агентству Reuters, что компания обсуждает со своими владельцами все варианты относительно будущего владения производителем дженериков и потребительских товаров для здоровья, включая IPO и продажу.

Ранее Stada официально подтвердила, что перенесла IPO из-за неопределенности и рыночной волатильности. Сообщалось, что компания рассматривает новую дату для выхода на биржу. Источники Bloomberg отмечали, что Bain Capital и Cinven планируют провести IPO в сентябре текущего года. Продажа или листинг Stada могут стать одной из крупнейших сделок в сфере здравоохранения в Европе.

Bain и Cinven пытаются завершить многолетние усилия по продаже актива, приобретенного в 2017 году за €5,3 млрд. Как писали СМИ, ее владельцы решили провести IPO после неудачных переговоров о продаже фармкомпании инвестиционной фирме GTCR. Для оценки различных вариантов дальнейшей деятельности Stada они привлекали инвесторов в Европе и США.

gxpnews